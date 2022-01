Polizei Aachen

POL-AC: Ladendiebstahl im Supermarkt: Täter flüchtig - Polizei sucht nach Zeugen

Aachen (ots)

Ein Mitarbeiter des Supermarkts in der Breslauer Straße hatte gestern Abend (05.01.2022) gegen 20 Uhr beobachtet, wie ein Jugendlicher offensichtlich mit gestohlenen Flaschen unter der Jacke das Geschäft verlassen wollte. Er war mit mehreren Begleitern unterwegs. Als der 29-jährige Angestellte den Mann aufhalten wollte, schlug ihm dieser mit der Faust ins Gesicht. Dabei wurde der Zeuge verletzt. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Männer flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Eine direkt eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung wurden eingeleitet.

Gesucht werden nun weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Identität der Männer oder deren Fluchtrichtung geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-33201 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell