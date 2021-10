Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Steinewurf auf Fahrbahn

Karlsruhe (ots)

Am Samstagmittag gegen 14:45 Uhr wurden der Polizei Personen gemeldet, welche von der Bahnbrücke in der Schwarzwaldstraße Steine auf die Fahrbahn werfen. Hierbei wurde die Windschutzscheibe eines Tesla-Fahrers beschädigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Gegen 18:25 Uhr wurden an derselben Örtlichkeit wieder Steinwerfer gemeldet. Die erneut eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führt diesmal zum Erfolg, sodass eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt eine 18-Jährige und eine 22-Jährige Tatverdächtige festnehmen konnte.

Mögliche Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte der Vorfälle werden gebeten, sich unter 0721 666-3411 beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt zu melden.

Johannes Klotz, Führungs- und Lagezentrum

