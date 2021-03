Polizei Korbach

POL-KB: Korbach-Meineringhausen - Kasse und Fleisch aus Hofladen gestohlen

Korbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen entwendete ein Unbekannter die Kasse und Fleisch aus einem Hofladen in Korbach-Meineringhausen. Vom Täter liegt eine Personenbeschreibung vor, die Polizei bittet um Hinweise.

Die Betreiberfamilie des Hofladens in der Straße Hohler Graben wurde gegen 04.00 Uhr wach. Bei einer sofortigen Nachschau konnte sie den Täter noch flüchten sehen. Dieser rannte zu einem in der Nähe stehenden Auto und flüchtete weiter in Richtung Holzweg. Erst danach stellte die Familie fest, dass der unbekannte Täter in den Hofladen gelangt war. Dort hatte er gewaltsam eine Kasse von der Wand gerissen und gestohlen. In dieser befanden sich nur wenige Euro. Außerdem entwendete er mehrere Fleischstücke, unter anderem Rehkeule und Suppenhühner, aus der Gefriertruhe. Zum Abtransport nutzt der Täter eine Holzkiste aus dem Hofladen. Die Höhe des Diebesgutes beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 200 Euro.

Von dem Täter liegt der Polizei folgende Beschreibung vor:

Etwa 180 cm groß,

leicht dickliche Statur, trägt wahrscheinlich eine sogen. "Vokuhila-Perücke" bekleidet mit Jogginghose trägt grüne Gartenhandschuhe und einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz.

Von dem Auto, mit dem der Täter flüchtete, liegt keine Beschreibung vor.

Die Polizeistation Korbach ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und bitte um Hinweise, die unter der Tel. 05631-9710 entgegengenommen werden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell