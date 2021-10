Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Brahmstraße wurde am Donnerstag gegen 17.45 Uhr ein 76-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand des Verkehrsunfalldienstes war ein 19-jähriger Autofahrer auf der Suche nach einem Parkplatz. Hierbei wurde offenbar seine Sicht durch die herrschende Sonneneinstrahlung stark eingeschränkt. Der in Gegenrichtung unterwegs gewesene Fahrradfahrer fuhr zunächst in der Fahrbahnmitte und versuchte im weiteren Verlauf noch dem Fahrzeug auszuweichen. Dabei blieb der 76-jährige Zweiradfahrer am Pkw hängen und stürzte, wobei er schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen davontrug. Er kam durch die hinzugerufenen Rettungskräfte in ein Klinikum.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe weist in diesem Zusammenhang auf die in dieser Jahreszeit herrschenden Gefahren bei tiefstehender Sonne hin. Die Geschwindigkeit sollte bei Blendung sofort verringert werden. Um mögliche schlimme Folgen zu vermeiden gilt es, im Zweifel einen Gang herunterzuschalten und sehr vorsichtig weiterzufahren.

Paulina Roth, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell