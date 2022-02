Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall mit schwerverletztem Kind

Zell (ots)

Am Mittwoch, den 09.02.2022, kam es in der Gemeinde Peterswald-Löffelscheid gegen 18:00 Uhr zu einem Unfall. Dabei übersah ein Kleintransporter beim Abbiegevorgang ein 6-jähriges Kind, welches mit seinem Tretroller die Straße überqueren wollte und überrollte dieses mit dem Hinterreifen. Das Kind erlitt dadurch schwere Verletzungen. Anschließend wurde das Kind mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Zustand des Kindes ist nach letzten Angaben stabil.

