Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Pkw fährt gegen Hauswand

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht (07.10.2021) ist es in der Messtorfstraße, Ecke Am alten Sportplatz, in Uetersen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pkw an einer Hauswand zum Stillstand kam.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 23-Jähriger aus Uetersen um 01:19 Uhr mit einem Mercedes die Tantaus Allee in Richtung Messtorfstraße und bog nach rechts in die Straße Am alten Sportplatz.

Hierbei kam der Pkw aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg hinweg und kollidierte mit einer Hauswand und einem Zaunelement. Die Fassade wurde nach erster Einschätzung oberflächlich beschädigt.

Der Versuch eines Atemalkoholtests scheiterte aufgrund der Alkoholisierung des unverletzten Fahrers.

Einen Führerschein konnte der junge Mann ebenfalls nicht vorlegen.

Weiterhin besteht der Verdacht der unbefugten Ingebrauchnahme des Mercedes.

Die Beamten der Polizeistation Uetersen ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und nahmen den Fahrer mit auf die Dienststelle. Hier entnahm ein Arzt die Blutprobe.

Ein Abschleppunternehmen barg den verunfallten Pkw.

Nach Abschluss der Maßnahmen entließen die Polizisten den 23-Jährigen.

Ihm droht ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Gesamtsachschaden an der Fassade und dem Pkw bei ungefähr 6.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell