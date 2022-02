Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Rosenherzes von einer Grabstätte, Störung der Totenruhe

Kelberg (ots)

Im Tatzeitraum 05.02.2022 bis 08.02.2022 begab sich ein bisher unbekannter Täter auf das Gelände der Waldruhestätte "Schwarzenberg" an der Bundesstraße 410 in Kelberg und entwendete dort ein an einer Grabstätte niedergelegtes Rosenherz.

Durch den Umstand, dass die Beisetzung erst wenige Tage her war, sind die Umstände dieser Tat für die Angehörigen besonders belastend.

Hinweise zur Tat oder einem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

