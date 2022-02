Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gerolstein (ots)

Im Rahmen von, durch Beamte der Polizeiwache Gerolstein, verstärkt durchgeführte Fahrzeug- und Personenkontrollen wurde am 08.02.2022 gegen 12:00 Uhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land in der Schauerbachstraße in Gerolstein kontrolliert.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer eine Fahrzeugkombination, bestehend aus einem Personenkraftwagen und einem Anhänger führte, obwohl er für diese Fahrzeugkombination keine ausreichende Fahrerlaubnis besaß.

Dem Fahrzeugführer, welcher sich vor Ort einsichtig zeigte, wurde die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizeiwache Gerolstein und die Polizeiinspektion Daun werden auch weiterhin eine verstärkte Kontrolldichte zeigen, um potentielle Gefahrenquellen und möglichen strafbares oder ordnungswidrigkeitenrechtliches Fehlverhalten im öffentlichen Straßenverkehr zu erkennen.

