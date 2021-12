Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Zell (ots)

Am 28.12.2021 kam es in der Zeit zwischen 17:20 Uhr - 17:40 Uhr zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl im Keltenring in Zell. Die Hausbesitzer waren lediglich kurz abwesend. Durch eine Überwachungskamera konnten zwei männliche Täter im Alter von 25-30 Jahren gesichtet werden. Der vermutete Beutewert liegt bei rund 50.000 Euro. Zeugen, welche auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Zell unter der 06542/9867-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell