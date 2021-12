Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Bitburg (ots)

Am Sonntag, 26.12.2021 gegen 21:25 Uhr kam es in Bitburg in der Mötscher Straße an der Einmündung Stockstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem Begrenzungsmauer und -zaun der dortigen Spielhalle erheblich beschädigt wurden. Der verunfallte PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell