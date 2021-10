Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Polizei kontrollierte Fahrzeuge und Personen bei Präsenzeinsatz

Bonn (ots)

Zahlreiche Personen- und Fahrzeugkontrollen führten am Montagabend (18.10.2021) Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Bad Godesberg durch. Dieser Präsenzeinsatz, bei dem auch zwei Diensthundeführer der Bonner Polizei vor Ort waren, erfolgte in enger Abstimmung mit dem Ordnungsaußendienst der Stadt Bonn. Die Fußstreifen und Kontrollen bis 01 Uhr beschränkten sich nicht nur auf die Bad Godesberger Innenstadt. Auch Straßen und Plätze in Plittersdorf und in Pennenfeld wurden bestreift. Präsenz zeigte die Bonner Polizei auch in der Rheinaue. Insgesamt gab es nur wenig Anlass zum Einschreiten. Bei einem 27-Jährigen wurden illegale Drogen sichergestellt. Bei den Fahrzeugkontrollen wurden 15 Gurt- und Handyverstöße festgestellt.

