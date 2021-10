Polizei Bonn

POL-BN: Raub auf Tankstelle in Bonn-Duisdorf - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Bonn (ots)

In den Abendstunden des 18.10.2021 überfielen zwei noch unbekannte junge Männer eine Tankstelle auf dem Konrad-Adenauer-Damm in Bonn-Duisdorf: Gegen 20:15 Uhr betraten die Verdächtigen das Ladenlokal der Tankstelle - einer von ihnen forderte dann von dem Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Die Räuber erbeuteten Bargeld in noch nicht abschließend bestimmten Umfang und flüchteten dann vom Ort des Geschehens. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Täter, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

Täter 1

ca. 1,70m groß etwa 20 Jahre alt maskiert mit schwarzem Schal schwarze Jacke (dunkle Kapuze), dunkler Jeans und weißen Schuhen trug eine Umhängetasche (schwarze Schnalle) bei sich Messer

Täter 2

ca. 1,70m groß etwa 20 Jahre alt maskiert mit schwarzem Schal stand im rückwärtigen Bereich der Tankstelle und hielt dort Ausschau schmächtige Figur und ebenfalls dunkel gekleidet (schwarze Jacke, dunkle Jeans)

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

