Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad-Ittersbach - Mehrere Katalysatoren gestohlen

Karlsbad-Ittersbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag "Auf der Hub" in Karlsbad-Ittersbach mehrere Katalysatoren an geparkten Autos ausgebaut und entwendet. Die Diebe haben an zunächst drei Fahrzeugen offenbar professionelles Hydraulikwerkzeug angesetzt und so die Zwischenstücke herausgetrennt. In der gleichen Straße waren die Langfinger an mindestens drei weiteren Autos zugange und stahlen auch hier die Katalysatoren. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Sven Brunner, Pressestelle

