Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Streit eskaliert - Mann wird mit Besenstiel attackiert

Karlsruhe (ots)

Aufgrund von Uneinigkeiten bezüglich eines Autokaufes kam es am Samstag gegen 20:00 Uhr in der Hirschstraße zu einem verbalen Streit, welcher letztlich in körperlicher Gewalt mündete.

Bei dem Streit führten Differenzen schließlich dazu, dass der 39-jährige Tatverdächtige den 43-jährigen Geschädigten mit einem Besenstiel verfolgte und gegen den Oberkörper schlug, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte die Situation schnell beruhigen.

Den Besenstiel behielt die Polizei ein. Der mutmaßliche Täter muss nun mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

