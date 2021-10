Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte versuchten gestohlene Bankkarte einzusetzen - Wer kennt diese Männer?

Bonn (ots)

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Bonner Polizei nach zwei Männern, die am 12.06.2021 versucht haben sollen, mit einer zuvor entwendeten Bankkarte in einem Lebensmittelgeschäft in Bonn einzukaufen. Da die Zahlung von rund 650 Euro letztlich aufgrund der PIN-Abfrage an der Kasse nicht zustande kam, verließen beide Tatverdächtige das Geschäft.

Das Bild der Verdächtigen wurde jetzt auf richterlichen Beschluss veröffentlicht und ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bonn-diebstahl-computerbetrug

Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell