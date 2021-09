Polizei Düren

POL-DN: Vandalen in Mehrzweckhalle

Nideggen (ots)

Bislang noch unbekannte Täter verursachten in der Mehrzweckhalle des Schulzentrums in Nideggen Sachschäden in noch unbekannter Höhe.

Am Montagmorgen, gegen 07:00 Uhr entdeckten Zeugen, dass sich Unberechtigte über das Wochenende Zutritt zur Mehrzweckhalle des Schulzentrums verschafft und dort für Verwüstungen gesorgt hatten. Im Keller der Halle rissen sie Sportgeräte aus den Schränken und verteilten Diese wahllos auf dem Boden. Zudem leerten sie einen Feuerlöscher, rissen Armaturen aus den Wänden und zerstörten Sportgeräte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Wochenende von Samstag, 18.09.2021 bis 20.01.2021 im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich unter 02421 949 - 6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell