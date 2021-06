Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der A1 im Bereich Vechta mit hohem Sachschaden, einer getöteten Person und zwei Verletzten

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 28. Juni 2021, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen vier Sattelzügen, einer tödlich und zwei leicht verletzten Personen auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück. Gegen 18:30 Uhr kam es auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage im Bereich des Parkplatzes Bakumer Wiesen am Stauende zu einem Auffahrunfall. Ein 73-jähriger Fahrer aus Moers fuhr mit seinem Sattelzug auf den am Stauende befindlichen Auflieger eines Sattelzuges aus der Tschechischen Republik auf. Bei dem Aufprall wurde die Fahrerkabine des 73-jährigen völlig zerstört und der Fahrer tödlich verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das tschechische Fahrzeug mit seinem 33-jährigen bosnischen Fahrer auf den Sattelzug einer 31-jährigen Flensburgerin geschoben, welche noch mit einem davor stehenden Sattelzug aus Rumänien kollidierte. Der Bosnier und Flensburgerin wurden dabei leicht verletzt. Drei Sattelzüge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden - nur das Fahrzeug aus Rumänien war noch betriebsbereit. Die Sachschäden belaufen sich auf etwa EUR200.000,-.

Zum Unfall rückte die Freiwillige Feuerwehr Bakum mit 26 Kameraden und fünf Fahrzeugen aus. Durch die Malteser Vechta und Lohne wurden zur Versorgung der Verletzten zwei Rettungs- und ein Notarzteinsatzfahrzeug entsandt. Ferner wurde ein Rettungshubschrauber vom Klinikum Links der Weser (Bremen) eingesetzt. Zur Bergung der Fahrzeuge mussten schwere Bergungskräne und Abschleppfahrzeuge angefordert werden. Für die Durchführung der Bergung und polizeiliche Unfallaufnahme wurde durch die Autobahnmeisterei Holdorf eine Vollsperrung eingerichtet. Zwischenzeitlich kam es zu einem Rückstau von bis zu acht Kilometern. Auf den Umleitungsstrecken kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Vollsperrung und die Bergung dauern noch an. Eine Freigabe ist nicht vor dem 29.06.2021, 03:00 Uhr, zu erwarten!

