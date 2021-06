Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit leicht verletztem Radfahrer

Northeim (ots)

Northeim - Berliner Allee Ecke Nordring, Samstag, 05.06.2021, 06:00 Uhr

Northeim (sb) - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer (Pedelec) kam es, als eine 47-jährige Northeimerin mit ihrem Pkw aus dem Nordring in die Berliner Allee einbog. Hierbei übersah sie den ordnungsgemäß auf dem Radweg in Richtung Rhumebrücke fahrenden 31-jährigen Northeimer, der bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde und mit einem Rettungswagen in die HELIOS-Klinik Northeim gebracht werden musste.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell