POL-ROW: ++ Raub am Rotenburger Bahnhof - Polizei bittet um Hinweise ++

Raub am Rotenburger Bahnhof - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Nach einem Raub, der sich am vergangenen Freitagabend in der Nähe des Rotenburger Bahnhofs ereignet haben soll, suchen die Ermittler der Rotenburger Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein schwarz gekleideter und mit einer Sturmhaube maskierte Täter gegen 21.30 Uhr drei Personen in einem parkenden Auto in der Nähe eines Dachdeckerbetriebes mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe der Handys und Wertgegenstände gefordert. In der Folge sei es zu einer Rangelei zwischen dem Täter und einem der Opfer gekommen. Ein weiteres Opfer habe versucht, vorbeifahrende Autos zu stoppen. Diese hätten jedoch, vielleicht aus Furcht, nicht angehalten. Der Täter habe, trotz der Kälte, bei der Tat nur einen Pullover als Oberbekleidung getragen. Auch das könnte Zeugen aufgefallen sein. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

