Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 04.09.2021, zwischen 13.30 Uhr und 19.30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter, vermutlich beim Rangieren, den Heckstoßfänger eines grauen Opel, welcher auf dem Parkplatz der Neumattschule in der Käppelestraße stand. Der Schaden an dem Heckstoßfänger könnte durch eine Anhängerkupplung verursacht worden sein. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können.

