POL-ROW: ++ Ladendiebstahl bei Takko - Polizei sucht unbekannte Zeugin ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Ladendiebstahl bei Takko - Polizei sucht unbekannte Zeugin

Rotenburg (ots)

Ladendiebstahl bei Takko - Polizei sucht unbekannte Zeugin

Rotenburg. Nach einem Ladendiebstahl, der sich am Donnerstag, den 03. März, gegen 17 Uhr im Kleidungsgeschäft Takko am Wümmepark ereignet hat, suchen die Ermittler der Rotenburger Polizei nach einer noch unbekannten Zeugin. Die etwa Mitte 30 Jahre alte Frau hatte die Flucht des Diebes beobachtet und ihn und das Fluchtfahrzeug fotografiert. Der Mann hatte zuvor in dem Geschäft eine Weste gestohlen und war damit in ein, mit zwei weiteren Insassen besetztes Auto gestiegen. Die Zeugin möge sich bitte unter Telefon 04261/947-0 melden.

