POL-PDLU: (Neuhofen) - Dieseldiebstahl aus Radlader

Im Zeitraum vom 17.09.21 um 15:00 Uhr bis 18.09.21 um 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Industriestraße in Neuhofen aus einem Radlader ca. 80 Liter Diesel. Dies gelang den Tätern vermutlich durch eine manipulierte Unterkonstruktion am Fahrzeug, sodass eine Öffnung zum Tank entstand. Bei einem danebenstehenden Bagger wurde ebenfalls der Tankdeckel aufgehebelt. Aus diesem wurde jedoch nichts entwendet. Die Täter konnten sich unerkannt von der Tatörtlichkeit entfernen. Zeugen, die zu dieser Zeit etwas Ungewöhnliches wahrgenommen haben, werden gebeten, die Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 - 4950 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de zu kontaktieren.

