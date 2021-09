Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ruhestörung in länderübergreifender Zusammenarbeit behoben

Bobenheim-Roxheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldeten gegen 23:30 Uhr mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Bobenheim-Roxheim jeweils eine massive Ruhestörung aus Richtung des Altrheins. Trotz intensiver Absuche der eingesetzten Polizeistreifen konnte der Lärm zwar wahrgenommen, dessen Quelle zunächst jedoch nicht festgestellt werden. Nachdem der Suchradius ausgedehnt wurde, konnte eine Gaststätte auf der anderen Rheinseite in Hessen als Quelle der massiven Bassmusik ausfindig gemacht werden. Die Kollegen in Hessen wurden informiert sorgten für eine nun angenehme Nachtruhe auf beiden Seiten des Rheins.

