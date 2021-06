PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Autofahrer bespuckt +++ Unfallflucht in Oberursel +++ Omnibus gerät ins Rollen +++ Blitzerreport für die kommende Woche

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Autofahrer bespuckt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Saalburgstraße, 24.06.2021, gg. 13.25 Uhr

(pa)Am Donnerstag erstatte ein 50-jähriger Autofahrer nach einer Auseinandersetzung mit einem unbekannten E-Scooter-Fahrer in Bad Homburg Strafanzeige. Gemäß der Schilderung des Anzeigenerstatters war er mit seinem Pkw gegen 13.25 Uhr in der Saalburgstraße in Fahrtrichtung Hohemarkstraße unterwegs. Als der 50-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste, sei ein junger Mann auf einem E-Scooter gegen das Heck des Autos gefahren, wobei jedoch kein Schaden entstand. Als der Pkw-Fahrer ihn durch das geöffnete Fenster der Fahrertür ansprach, habe der E-Scooter-Fahrer dem 50-Jährigen ins Gesicht gespuckt. Nach einer kurzen Rangelei außerhalb des Fahrzeugs sei der Unbekannte in Richtung Dornholzhausen geflüchtet. Er wird beschrieben als etwa 18 bis 20 Jahre alt, circa 175cm bis 180cm groß und schlank. Er habe eine bunte Cargohose und eine schwarze Strickmütze getragen. Sein E-Scooter sei schwarz gewesen. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Citroen beschädigt und von Unfallstelle geflüchtet, Oberursel, Stierstadt, Ruppertshainer Straße, 24.06.2021, 09.30 Uhr bis 12.30 Uhr

(pa)Rund 2.000 Euro Sachschaden verursachte am Donnerstag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Oberurseler Stadtteil Stierstadt. Am Morgen gegen 09.30 Uhr parkte der Fahrer eines Citroen Berlingo den Kastenwagen in der Ruppertshainer Straße. Bei seiner Rückkehr mittags gegen 12.30 Uhr musste der Mann feststellen, dass offenbar ein anderes Fahrzeug gegen den weißen Citroen gefahren war und Beschädigungen im Heckbereich hinterlassen hatte. Die dafür verantwortliche Person war davongefahren, ohne sich um die Begleichung des Schadens zu kümmern. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

3. Omnibus gerät ins Rollen,

Grävenwiesbach, Thüringer Straße, 24.06.2021, gg. 19.50 Uhr

(pa)In Grävenwiesbach entstand am Donnerstagabend ein Sachschaden von rund 3.000 Euro durch einen ins Rollen geratenen Omnibus. Gegen 19.50 Uhr parkte ein 72-Jähriger den leeren Linienbus des Herstellers Mercedes auf einem Schotterparkplatz in der Thüringer Straße - augenscheinlich ohne das Fahrzeug ausreichend gegen ein Wegrollen zu sichern. Der Bus setzte sich daraufhin in Bewegung und rollte gegen einen Bauzaun. Durch den Aufprall kippte der Zaun um, wodurch zehn dahinter abgestellte Pkw-Anhänger beschädigt wurden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

4. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche: Dienstag: Gemarkung Glashütten, L3025, Höhe Glaskopf Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

