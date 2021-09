Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Böhl-Iggelheim (ots)

Zwischen dem 18.09.2021 und dem 19.09.2021 kam es zu einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus. Unbekannte Täter hebelten in der Forststraße in Böhl-Iggelheim während der Abwesenheit der Bewohner die Wohnungstür auf und gelangten so in das Innere der Wohnung. Die Täter entwendeten zwei elektronische Geräte und Bargeld. Die Täter konnten unerkannt vom Tatort flüchten. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 - 4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell