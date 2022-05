Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter erheblich beleidigt

Stuttgart (ots)

Ein 48-Jähriger beleidigte am Samstagabend (07.05.2022) auf der Fahrt von München in Richtung Basel einen Zugbegleiter in erheblicher Weise, da dieser auf die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes hinwies. Gegen 21:00 Uhr am vergangenen Samstag (07.05.2022) befand sich der ICE 510 von München in Richtung Basel kurz vor dem Halt am Stuttgarter Bahnhof, als sich ein 48-jähriger schweizer Staatsangehöriger über den Hinweis eines Zugbegleiters zur Tragepflicht eines Mund-Nase-Schutzes wohl derart aufregte, dass er ihn mehrfach und ausfallend beleidigt haben soll. Daraufhin wurde der 48-Jährige von der Weiterfahrt ausgeschlossen und eine Streife der Bundespolizei nahm den Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof in Empfang. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell