POL-HX: Jahreswechsel im Kreis Höxter aus polizeilicher Sicht

Höxter (ots)

Der Jahreswechsel 2021/ 2022 hat sich für die Kreispolizeibehörde Höxter arbeitsreich gestaltet. Neben Anzeigen wegen Fahren ohne Führerschein, einem Automatenaufbruch und wegen Sachbeschädigung durch die Explosion von Böllern haben Polizeibeamte mehrere Anzeigen wegen Schussabgaben mit Schreckschusspistolen gefertigt.

In Brakel ist bei einem Brand am Neujahrsmorgen ein hoher Schaden entstanden. Im Bereich Driburger Straße / Tegelweg brannte ein Verteilerkasten. Zeugenaussagen nach könnte der Brand gegen 00:25 Uhr durch einen Feuerwerkskörper verursacht worden sein. Durch die Zerstörung des Verteilerkastens und Brandbeschädigungen an einer Hecke, einem Zaun und einem Stromkasten ist nach Schätzung der Polizei ein Schaden von mehr als 3000 Euro entstanden. Die Feuerwehr erschien zur Löschung des Brandes mit zwölf Einsatzkräften.

Gegen 01:20 Uhr warf an dem 1. Januar in Steinheim auf der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße ein unbekannter Mann Eier gegen eine Hauswand und zündete einen Feuerwerkskörper in einem Briefkasten. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte bei dieser Straftat bislang nicht beziffert werden.

In Höxter auf dem Annetteweg zündete am Neujahrsabend, gegen 20:45 Uhr, eine unbekannte Person einen Feuerwerkskörper in einem Briefkasten. Neben der Zerstörung des Briefkastens waren bei der Explosion Beschädigungen am Mauerwerk des Hauses und im Hausflur entstanden, die die Polizei auf rund 200 Euro schätzt.

Zeugen sucht die Polizei auch nach einem Automatenaufbruch in Warburg auf der Anton-Böhlen-Straße. Dort wurde im Zeitraum vom Freitag, 31. Dezember, 14:00 Uhr, bis Samstag, 01. Januar, 13:00 Uhr, ein Kondomautomat aufgebrochen und Bargeld entwendet.

Hinweise auf die Verursacher aller Straftaten nimmt die Kriminalpolizei unter der Nummer 05271/962-0 entgegen.

Gegen mehrere Männer ermittelt die Kriminalpolizei wegen unerlaubter Schussabgabe mit einer Schreckschusspistole. Die Polizei stellte in Höxter kurz vor dem Jahreswechsel bei einem 22-jährigen Mann aus Holzminden eine Schreckschusspistole sicher, mit der er zuvor auf der Stummrigestraße in die Luft geschossen haben soll.

Wenige Minuten nach dem Jahreswechsel schoss ein Mann in Höxter-Ottbergen mit einer Schreckschusspistole in die Luft, als der Streifenwagen an ihm und weiteren Personen vorbei fuhr. Die Polizisten stellten die nach der Schussabgabe an einem Blumenkübel abgelegte Schreckschusswaffe sicher und fertigten gegen den 23-Jährigen aus Höxter eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.

Die Polizei stellte zudem am Abend des Neujahrtages in Höxter in der Innenstadt eine Schreckschusswaffe mit Munition sicher, mit der ein 31-jähriger Mann aus Boffzen geschossen haben soll. Auch gegen diesen Mann wurde eine Anzeige gefertigt.

Ohne Führerschein, dafür unter Drogeneinfluss, war am Silvestertag gegen 16 Uhr ein 19-Jähriger in Steinheim auf der Schulstraße mit einem frisierten Mofa unterwegs, für das er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Aufgrund des Verdachtes, dass er unter Drogeneinfluss fuhr, wurde dem Mann aus Steinheim eine Blutprobe entnommen.

Am Silvestertag gegen 13 Uhr war ein 52-Jähriger in Willebadessen-Peckelsheim ohne Führerschein mit einem Auto unterwegs. Der Mann hatte zwei Tage zuvor seinen Führerschein abgeben müssen, weil er unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war. Dennoch ist der Kasselaner erneut fahrend angetroffen worden. Ihn erwartet nun eine weitere Anzeige. /ell

