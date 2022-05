Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 67-Jähriger von 44-Jährigem angegriffen

Ulm (ots)

Am gestrigen Donnerstagmittag (05.05.2022) kam es im Bereich der Bahnhofstoilette des Ulmer Hauptbahnhofs zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 67-Jährigen. Gegen 14:40 Uhr betrat bisherigen Erkenntnissen zufolge ein 44-jähriger deutscher Staatsangehöriger den Toilettenbereich des Ulmer Hauptbahnhofs, wobei er hierbei wohl in mittlerer Lautstärke sang. Nachdem ein 67 Jahre alter Mann ihn offenbar gebeten hatte das Singen einzustellen, soll der in Ravensburg wohnhafte Beschuldigte den Geschädigten angegriffen und mehrmals auf diesen eingeschlagen haben. Eine vor Ort anwesende Zeugin alarmierte umgehend die Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Ulm, welche die Auseinandersetzung unterbinden und die Beteiligten kontrollieren konnten. Der 67 Jahre alte Verletzte wurde im Anschluss zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem Vorfall wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell