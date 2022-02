Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau-Grießen: Verkehrsunfall - zwei Personen müssen ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 12.02.2022, mussten nach einem Verkehrsunfall in Klettgau-Grießen zwei Personen ins Krankenhaus. Zum Verkehrsunfall war es gegen 19:20 Uhr gekommen, als eine 21-jährige VW-Fahrerin aus der Bahnhofstraße auf die bevorrechtigte L 163 in Richtung Ortsmitte Grießen einfuhr und dabei mit einem dort ortsauswärtsfahrenden Audi zusammenstieß. Beide Fahrende hatten noch vergeblich versucht auszuweichen. Die VW-Fahrerin und der 24 Jahre alte Auto-Fahrer kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus, wo sie ambulant versorgt wurden. Sie erlitten leichte Verletzungen. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 13500 Euro.

