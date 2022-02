Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B 316 Inzlingen/Rheinfelden - Pkw gestreift und flüchtig gegangen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, kurz vor 11 Uhr, befuhr der Fahrer eines schwarzen Mercedes GLA mit Schweizer Kennzeichen die B 316 von Inzlingen kommend in Richtung Rheinfelden. Auf der Geraden, ca. 100 m vor dem Hagenbacher Hof, kam ihm ein dunkler Pkw auf seinem Fahrstreifen entgegen, wodurch es zu einem Streifvorgang zwischen den beiden Pkw kam. Der Mercedes-Fahrer versuchte noch, der Kollision durch ein Ausweichen nach rechts zu entgehen und touchierte hierbei die Leitplanke. Der Unfallverursacher ging nach der Kollision in Richtung Lörrach flüchtig. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 EUR.

Zeugen, welche Angaben zum Unfall oder dem flüchtig gegangenen Pkw machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden, T.: 07623 74040, in Verbindung zu setzen.

wü/RR, VV/FLZ

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell