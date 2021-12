Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zusammenstoß beim Abbiegen - Fußgänger verletzt

Gera (ots)

Gera: Rettungsdienst und Polizei rückten gestern Abend (08.12.2021), gegen 18:20 Uhr zur Kreuzung Heeresbergstraße / Zoitzbergstraße aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen kollidierte hier ein Pkw Ford (Fahrer 40) beim Linksabbiegen von der Heeresberg- in die Zoitzbergstrasse mit einem Fußgänger (83), als dieser gerade an der Fußgängerampel die Straße überquerte. Der Senior kam hierbei zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell