Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe ließen nur Fahrradrahmen zurück

Gera (ots)

Gera: Nicht zum Scherzen zumute war sicherlich einem 24-Jährigen, als dieser gestern Nachmittag (08.12.2021) zu seinem abgestellten Fahrrad in der Eisenbahnstraße in Gera zurückkam. Unbekannte Diebe machten sich nämlich an dem Fahrrad zu schaffen. In der Zeit von 07:30 Uhr bis 15:45 Uhr demontierten sie sowohl den Fahrradlenker, das Licht und die beiden Räder vom Rad. Zusätzlich schnitten sie noch die Bowdenzüge durch. Lediglich den Fahrradrahmen ließen die Diebe zurück. Der 24-Jährige meldete das Geschehen der Polizei in Gera. Diese nahm folglich die Ermittlungen auf und sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 zu melden. (RK)

