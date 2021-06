Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unhaold gesucht.

Iserlohn (ots)

Sexualdelikt angezeigt

Am gestrigen Morgen, 27.06.2021, gegen 11 Uhr, ging eine junge Frau mit ihrem Hund durch die Parkanlage am "Eselsbrunnen", auf Höhe der Görrestraße. Am oberen Rand der Parkanlage saß ein Mann auf einer Parkbank, der bei ihrem Erkennen aufstand und hinter ihr herging. Er sprach die junge Frau an, um sich eine Örtlichkeit auf seinem Handy zeigen zu lassen. Plötzlich und unerwartet küsste er die Iserlohnerin und fasste ihr an die Brust. Zeitgleich versuchte er sie hinter einen großen Baum zu zerren und fasste ihr in den Intimbereich. Nur durch ihre heftige Gegenwehr und lautes Schreien ließ der Tatverdächtige von ihr ab und flüchtete bislang unerkannt.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, ungepflegtes Aussehen (insbesondere ungepflegte Zähne), kurze Haare (ob eine Mütze getragen wurde, kann nicht gesagt werden), schwarze Harry-Potter-Brille, schwarzer Schnäuzer verbunden mit einem Kinnbart, T-Shirt (Farbe unbekannt), lange Hose (Farbe unbekannt), leichter Bierbauch, schwarzer Rucksack sowie ein Mobiltelefon, mit einer schwarzen aufklappbaren Hülle.

Sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder Zeugen des Vorfalls nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0 oder - 5123) entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell