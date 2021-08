Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - 82-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

Dinslaken (ots)

Am 28.07.21 stürzte ein 82-jähriger Fahrgast aus Duisburg in einem Linienbus (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4980707) und musste schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Das Krankenhaus teilte mit, dass der Duisburger am Donnerstagmorgen verstorben ist.

