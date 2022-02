Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Nicht auf den Verkehr geachtet

Bei einem Unfall am Mittwoch erlitt ein 17-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz nach 19 Uhr fuhr eine 50-jährige mit ihrem Citroen von Altheim in Richtung Riedlingen. Auf Höhe der Abzweigung Spitzloch wollte sie ordnungsgemäß abbiegen. Von hinten kam der 17-Jährige mit seinem KTM Leichtkraftrad. Er nahm den Citroen zu spät wahr und prallte dem Auto in das Heck. Der 17-Jährige und seine 16-Jährige Sozia wurden von dem Motorrad geworfen und stürzten auf die Straße. Eine 23-jährige Audi-Fahrerin kam entgegen. Sie konnte nicht mehr ausweichen und prallte zuerst gegen das verunfallte Motorrad. Danach überrollte sie den auf der Straße liegenden 17-Jährigen. Ein Rettungshubschrauber brachte diesen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 16-jährige Sozia wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 22 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 25.000 Euro.

+++++++ 0259258

Joachim Schulz, Tel.0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell