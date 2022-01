Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei sucht hellblauen Kastenwagen

Ense (ots)

Am Mittwoch (12. Januar 2022), zwischen 15 Uhr und 15.15 Uhr wurde ein grauer BMW X1 auf einem Supermarktparkplatz an der Hauptstraße beschädigt. Eine Streifenwagenbesatzung konnte an der beschädigten Stelle hellblauen Farbaufrieb feststellen. Ein Kastenwagen mit dieser Farbe parkte zuvor gegenüber der Unfallstelle und kommt nach dem jetzigen Ermittlungsstand als verursachendes Fahrzeug infrage. Der entstandene Unfallschaden wird von der Polizei auf 200 Euro geschätzt. Der Verursacher oder Zeugen, die Angaben zu einem hellblauen Kastenwagen mit kleineren, frischen Unfallspuren machen können, werden gebeten sich, unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

