Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Verkehrsunfallflucht auf der Bahnhofstraße - Polizei sucht Lkw mit Auflieger

Wickede (ots)

Vier zerkratzte und verbogene Begrenzungspfosten, im Bereich der abknickenden Bahnhofstraße in Höhe Oststraße, zeugen von einem Verkehrsunfall am Mittwoch (12. Januar 2022), gegen 15.15 Uhr. Ein Zeuge gab gegenüber der Polizei an, dass ein dreiachsiger Lastkraftwagen mit Auflieger und der Aufschrift "Bueno Vento" im dortigen Kurvenbereich die Begrenzungspfosten touchiert hatte. Nach einem kurzfristigen Halt fuhr der Lastkraftwagen weiter, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 600 Euro ein und fragt nun: "Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Dreiachser mit Auflieger machen?" Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

