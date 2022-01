Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Betrug

Kreis Soest (ots)

Mit einem Beschluss des Amtsgerichts in Paderborn versucht nun die Kriminalpolizei an die Identität eines Tatverdächtigen zu gelangen. Mit einer am 13. November 2021 entwendeten EC-Karte hob der Unbekannte an einem Geldautomaten in Anröchte Geld ab und kaufte in verschiedenen Supermärkten mittels der gestohlenen Karte ein. Über den aufgeführten Link gelangen Sie auf die Internetseite der Polizei und können sich das Foto des Gesuchten anschauen. https://polizei.nrw/fahndung/72408

Die Kriminalpolizei fragt nun: "Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen?" Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

