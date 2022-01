Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Zeugin meldet Verdacht der Trunkenheitsfahrt - Blutprobe

Erwitte (ots)

Eine Zeugin meldete am Dienstag (11. Januar 2022), um kurz vor 22 Uhr, über den Notruf der Polizei den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Sie bemerkte beim Einkaufen einen Mann, der stark nach Alkohol roch und anschließend mit einem Auto das Gelände des Supermarktes verließ. Eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnte an der Halteranschrift einen 66-jährigen Mann aus Erwitte antreffen. Dieser gab zwar den Aufenthalt im Supermarkt zu, streitet jedoch ab unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest endete mit 2,64 Promille, der Fahrt im Streifenwagen zur Blutentnahme in ein Krankenhaus und einer Anzeige wegen dem Verdacht der Trunkenheitsfahrt. (reh)

