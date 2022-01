Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten auf der B55

Warstein (ots)

Drei Leichtverletzte und schätzungsweise 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstag (11. Januar 2022) auf der B55 in Höhe der Talstraße. Gegen 11.55 Uhr befuhr eine 38-jährige Warsteinerin mit ihrem Wagen die B55 in Richtung Belecke. Verkehrsbedingt hielten an einer Fußgängerquerungshilfe, im Bereich der Talstraße, bereits mehrere Autos vor ihr an. Diesen Umstand bemerkte die 38-Jährige zu spät und fuhr dem Wagen eines 35-jährigen Autofahrers aus Warstein, mit seinem 17-jährigen Beifahrer aus Warstein, hinten auf. Durch die fast ungebremste Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 35-Jährigen auf das Auto eines 78-jährigen Mannes aus Warstein aufgeschoben. In Folge des Verkehrsunfalls wurden der 35-Jährige und sein 17-jähriger Beifahrer leicht verletzt mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. Die 38-Jährige konnte nach Behandlung noch vor Ort leicht verletzt entlassen werden. (reh)

