POL-MI: Autofahrer schneidet Radfahrer: 54-Jähriger verletzt sich.

Minden (ots)

Auf der Kreuzung Lübbecker Straße und Hohenstaufenring prallte am Donnerstagnachmittag ein Radfahrer gegen einen Opel. Zuvor hatte ihm der bisher unbekannte Autofahrer beim Abbiegen den Fahrweg geschnitten. Statt sich um den Verletzten zu kümmern, stoppte nur er kurz, fuhr dann aber weiter. Das Auto konnte später ermittelt werden.

Ein 54-jähriger Mindener befuhr mit seinem Fahrrad gegen 17.25 Uhr den Hohenstaufenring aus Richtung Erikaweg kommend. An der Kreuzung zur Lübbecker Straße wollte er Selbige bei Grünlicht geradeaus überqueren. Hierbei wurde sein Fahrweg von einem Auto geschnitten. Der bisher unbekannte Fahrzeuglenker bog vom Hohenstaufenring kommend nach links in Richtung Birne ab. Der Radler konnte nicht mehr ausweichen und prallte in die Beifahrerseite. Hierdurch stürzte er auf die Straße. Der dunkle Opel Kombi hielt wenige Meter hinter der Kreuzung an, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle.

Aufgrund erster Hinweise konnte das flüchtige Fahrzeug später ermittelt werden. Trotzdem hoffen die Ermittler des Verkehrskommissariats auf weitere Zeugenaussagen. Bitte wenden sie sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

