Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - 12.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht - Polizei sucht Audi mit frischen Unfallspuren

Wickede (ots)

Ein Zeuge hörte in der Nacht von Montag auf Dienstag (11. Januar 2022), um 02.34 Uhr, einen lauten Knall. Eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte auf dem Waltringer Weg einen weißen Skoda mit einem erheblichen Heckschaden feststellen. Im Bereich der Unfallstelle fanden die Beamten Fahrzeugteile, die augenscheinlich von einem Audi stammten. Aufgrund des Spurenbildes geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer oder die Fahrerin eines Audis zur Unfallzeit den Waltringer Weg in Richtung Hauptstraße befuhr und dann gegen das Heck des geparkten Skoda prallte. Durch die Wucht des Aufpralls brach unter anderen die Hinterachse des geparkten Wagens. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Verkehrsunfallflucht oder einem Audi mit einem erheblichen Unfallschaden im Frontbereich machen können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell