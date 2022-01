Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Betrügerischer Aktivierungscode

Kreis Soest (ots)

Am Freitag (7. Januar) erstattete ein Mann aus Erwitte Anzeige bei der Polizei in Lippstadt. Er gab an, dass er einige Tage zuvor zwei Briefe, die augenscheinlich von seiner Hausbank waren, erhalten hatte. In dem ersten Brief wurde ihm mitgeteilt, dass er für seine bereits bestehende, VR SecureGo plus-App einen neuen Aktivierungscode eingeben sollte. In einem zweiten Brief wurde ihm dann dieser Code mitgeteilt. Kurz darauf wurden von Unbekannten mehrere Versuche unternommen, auf das Geld des Mannes zuzugreifen. Eine Nachfrage bei seiner Hausbank ergab, dass solche Briefe zuvor von dort aus nicht verschickt wurden. Die Polizei rät im Zweifelsfall, immer mit der Bank Rücksprache zu halten, ob die Aufforderungen auch ihre Richtigkeit haben. (reh)

