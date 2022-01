Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Dedinghausen - Zeugen halten Einbrecher fest

Lippstadt (ots)

Drei Zeugen haben am Montag (10. Januar 2022) einen Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegen 13.50 Uhr bemerkte einer der Zeugen, dass die Glasscheibe der Hauseingangstür des Einfamilienhauses zerstört war. Nachdem er den Eigentümer und einen weiteren Zeugen informiert hatte und die Polizei in Kenntnis gesetzt wurde, waren die drei gerade dabei das Haus zu umstellen, als ein 22-jähriger, in Soest lebender Mann, aus dem Haus mit einem Rucksack herauskam. Die Zeugen konnten den Tatverdächtigen überwältigen, zu Boden bringen und bis zum Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung festhalten. Der 22-Jährige wurde vor Ort durch die Beamten gefesselt und vorläufig festgenommen. In einem von ihm mitgeführten Rucksack befanden sich unter anderen Bargeld und Schmuck, welcher zweifelsfrei dem Eigentümer zugeordnet und wieder ausgehändigt werden konnte. Ein beim Tatverdächtigen aufgefundenes Handy wurde bereits am selben Tag durch einen anderen Geschädigten als verloren gemeldet. Die Polizeibeamten nahmen den Festgenommenen mit zur Wache, wo er die Nacht in der Zelle verbringen musste. Die Staatsanwaltschaft Paderborn stellte beim Amtsgericht in Lippstadt einen Antrag auf Untersuchungshaft. Dort wird der Mann am heutigen Tag vorgeführt. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell