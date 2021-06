Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reifen zerstochen

Kaiserslautern (ots)

Zum wiederholten Mal innerhalb weniger Tage hat ein 46-jähriger Mann am Mittwoch gegen eine gerichtliche Gewaltschutzverfügung verstoßen. Obwohl es ihm untersagt ist, den Kontakt zu seiner ehemaligen Freundin zu suchen, taucht er immer wieder an ihrer Adresse auf.

Am Mittwoch handelte sich der 46-Jährige zusätzlich eine weitere Strafanzeige ein, weil er an mehreren Fahrzeugen, die vor dem Haus standen, die Reifen zerstach. Zeugen filmten die Tat und verständigten die Polizei. Trotz der sofort eingeleiteten Suche nach dem Mann wurde er in der Umgebung nicht mehr gesichtet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell