POL-PPWP: Unfallfluchten

Kaiserslautern (ots)

Zwei Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 1 am Mittwoch gemeldet worden. Aus der Fröbelstraße ging am Vormittag eine Anzeige ein. Hier wurde zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 9:30 Uhr die hintere Stoßstange eines weißen Hyundai i30 beschädigt. Der Fahrer des Wagens parkte in Höhe des Anwesens Nummer 12. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, fand er den Schaden. Der Unfallverursacher war verschwunden. Aus der August-Herrmann-Straße ging am Nachmittag eine Anzeige ein. Der Fahrer eines Volvos hatte seinen Wagen gegen 12:45 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Als er um 17 Uhr wieder zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden im Frontbereich. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf die jeweiligen Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 gern entgegen. |elz

