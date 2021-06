Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Regeln gelten auch bei heißem Wetter

Kaiserslautern (ots)

Das heiße Wetter hat viele Menschen in die wieder geöffneten Freibäder gelockt. Doch nicht jeder will in der aktuellen Situation einsehen, dass es weiterhin notwendige und wichtige Regeln gibt. Während die meisten vernünftig sind und sich an die Vorgaben halten, hatten es die Beamten von Polizei und Vollzugsdienst am Mittwochnachmittag in einem Freibad mit mehreren uneinsichtigen Personen zu tun. Bereits zur Mittagszeit war die maximal zulässige Besucheranzahl erreicht. Nach Auskunft der Bademeister würden sich die Besucher weder innerhalb des Freibades noch außerhalb in der Warteschlange an die geltenden Coronabekämpfungsverordnung halten. Bei Ansprache seitens des Schwimmbadpersonals würden sich die Personen verbal aggressiv zeigen und das Schwimmbadpersonal bedrängen. Die Mitarbeiter der städtischen Ordnungsbehörde sowie die Polizei wiesen die Personen auf die Einhaltung der Regeln hin. Diese zeigten sich hierbei zum Großteil äußerst verständnislos und teilweise respektlos. Nach Ansprache änderte sich der Zustand lediglich für wenige Minuten. Der Einlass ins Freibad musste letztendlich durch die Ordnungsbehörde und den Schwimmbadverantwortlichen für den Tag komplett untersagt werden. Die wartenden Personen mussten den Heimweg antreten. Die Verstöße gegen die Coronabekämpfungsverordnung werden von der Ordnungsbehörde bearbeitet. |elz

