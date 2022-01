Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Gegen parkenden Lastkraftwagen geprallt

Geseke (ots)

Am Montag (10. Januar 2022), um 21.09 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Geseke mit seinem Wagen die Straße "Auf den Strickern" als er gegen einen, am Straßenrand geparkten Lastkraftwagen prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Airbags vom Wagen des 25-Jährigen ausgelöst. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung stellte vor Ort fest, dass der Geseker kurz zuvor mit seinem Wagen losgefahren und seine Windschutzscheibe von innen noch beschlagen war. Nach eigenen Angaben hatte der Autofahrer den Lkw völlig übersehen. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Mann in ein Krankenhaus. Die Beamten schätzten den entstandenen Sachschaden auf 5.000 Euro ein. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell