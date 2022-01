Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperbruch - Jugendliche angefahren - Krankenhaus

Lippstadt (ots)

Eine 16-jährige Fußgängerin aus Lippstadt wurde am Dienstag (11. Januar 2022) bei einem Verkehrsunfall an der Ostlandstraße/Zwickauer Straße leicht verletzt. Zuvor befuhr ein 19-jähriger Autofahrer die Zwickauer Straße in Richtung Ostlandstraße, um dort nach links auf die Ostlandstraße in Richtung B55 weiterzufahren. Hierbei übersah er eine Fußgängerin, die gerade auf dem Gehweg der Ostlandstraße die Straßeneinmündung zur Zwickauer Straße in Richtung Mastholter Straße querte. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. (reh)

