POL-MR: Heckscheibenwischer von mindestens 12 Autos abgerissen + Autoscheibe zerstört

Marburg - Heckscheibenwischer von mindestens 12 Autos abgerissen

Die Polizei bittet nach der Sachbeschädigung an bisher zwölf bekannten Fahrzeugen um sachdienliche Hinweise. Tatort war der Bachweg, Tatzeit die Nacht zum Freitag, 26. November. Aufgrund eines Zeugenhinweises könnte die genaue Tatzeit um kurz nach 2 Uhr gewesen sein. In dieser Zeit wurde eine Person mit weißer Hose, schwarzer Jacke und schwarzer Mütze beobachtet, wie sie gegen ein Auto schlug und sich danach weiter nach Ockershausen zur Stiftstraße bewegte. Letztendlich stellte eine Streife im Bachweg insgesamt zwölf Fahrzeuge mit abgerissenen Heckscheibenwischern fest. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Autoscheibe zerstört

Als der Besitzer am Mittwoch, 24. November, um 20 Uhr seinen grauen Opel Astra benutzen wollte, stellte er eine völlig zerstörte Frontscheibe fest. Als er den Pkw am Sonntag, 21. November abstellte, war die Scheibe noch unbeschädigt. Es besteht hier der dringende Verdacht, dass jemand die Scheibe eingeworfen oder eingeschlagen hat. Das Auto stand während der gesamten Zeit auf dem Parkplatz der Geschwister-Scholl-Straße 13. Sachdienliche Hinweise zu entsprechenden Beobachtungen bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

